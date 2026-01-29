“Stavolta si è andati oltre. Domattina mi recherò personalmente in caserma per sporgere denuncia nei confronti di chi paragona l’amministrazione comunale di Vibonati alla Mafia”.

E’ quanto dichiara il Sindaco Manuel Borrelli, che in un post social affida la sua delusione per alcune dichiarazioni, allegando una foto di tanti anni fa a Vibonati con Salvo Vitale, recentemente scomparso, amico di Peppino Impastato e co-fondatore di Radio Aut.

“Ho sempre subìto in silenzio, non ho mai replicato a quanto scritto sui social in tutti questi anni, ma ora è davvero troppo. La mia storia dice tutt’altro. Sono lontano anni luce da Mafie, camorre e ‘Ndranghete che considero montagne di merda. Sono una persona che odia qualsiasi forma di ingiustizia sociale e che è sempre stato dalla parte degli ultimi. Non ho mai comprato alcun voto ed ogni volta che mi sono candidato credo di aver sempre meritato tutto sul campo”.

“Non si possono scrivere queste cose sui social ferendo la sensibilità di chi ogni giorno si fa in quattro per la Cosa Pubblica. Non lo accetto perché andrei contro i miei principi e ideali. Non tollero che vengano mortificati tanti ragazzi che hanno aderito senza alcuna forma di mercimonio, ad un progetto che è finanziato dalla Regione Campania. Ho il diritto di sapere quando e come avrei costretto qualcuno a votarmi o avrei agevolato chicchessia per un voto. Ora basta” conclude.