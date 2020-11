Positivo al Covid riceve l’aiuto solidale della postazione sanitaria “Mike 5” dell’ospedale di Villa d’Agri

Risultato contagiato dopo che ha aiutato un anziano in difficoltà, anche lui risultato positivo al Covid, ha ricevuto un grande gesto di solidarietà grazie ad un supporto economico per i beni di prima necessità da parte della postazione di soccorso del 118 “Mike 5” dell’ospedale di Villa d’Agri.

Vincenzo, nome di fantasia, 40enne residente in Val d’Agri, è una persona molto disponibile, sempre pronta a sostenere le persone in difficoltà. Qualche giorno fa si è reso conto che qualcosa non andava nel verso giusto per un anziano della Valle che non apriva la porta. Si è immediatamente preoccupato ed ha allertato i sanitari del 118, con la squadra Mike 5 prontamente intervenuta sul posto. A seguito dell’intervento, l’anziano signore è risultato positivo al Covid-19.

Prima curato a Villa d’Agri è stato poi trasferito al “San Carlo” di Potenza dove versa in gravi condizioni di salute. Successivamente è risultato positivo al virus anche Vincenzo. E’ una persona che lavora saltuariamente e che ogni qualvolta i sanitari del 118 sono chiamati ad intervenire sul territorio, lui si fa trovare sempre pronto e disponibile.

“Vincenzo – ha dichiarato Marilena Ventre, promotrice dell’iniziativa ed infermiera – ogni qualvolta andavamo ad un evento, era sempre lì disponibile ad aiutarci. Ora che versa in difficoltà anche a seguito del contagio, abbiamo pensato di auto-tassarci per acquistare i beni di prima necessità ed offrire supporto fino a quando dovrà combattere con il virus. Il nostro è un piccolo gesto per una persona che ci ha sempre offerto aiuto e disponibilità, in particolare a tutela delle persone anziane”.

La squadra “Mike 5” è composta dagli autisti soccorritori Alfonso Giordano, Giuseppe Votta, Silvano Cirelli, Domenico Mancino e Domenico Savino, dagli infermieri Michele Allemma, Marilena Ventre, Gennarino Bove, Teresa Martino, Michelangelo Di Lernia, Luciana De Biase e dai medici Nicola Sinisgalli, Assunta Cariati, Giovanni Ruggiero, Margherita Cappelli, Pasqualina Faustini.

Da parte loro un gesto straordinario e di grande solidarietà nei confronti di una persona che, dal canto suo, non ha mai fatto mancare il suo supporto nel facilitare il lavoro degli operatori nelle emergenze.

– Claudio Buono –