Impiegato all’ufficio postale di Monte San Giacomo risulta positivo al Covid-19. Si tratta di un salernitano che attualmente si trova in isolamento ma l’ufficio postale è stato chiuso per precauzione e per le operazioni di sanificazione.

Isolate anche le persone che hanno avuto diretto contatto con l’uomo, tra cui un collega che viaggiava con lui e che lavora presso l’ufficio postale di Montesano sulla Marcellana. Anche quest’ultimo è stato chiuso al pubblico in via precauzionale per consentire le operazioni di sanificazione richieste per legge. L’uomo è in attesa di tampone e non ha avuto alcun contatto con la cittadinanza del comune termale.

La situazione in entrambi i paesi valdianesi è sotto controllo, come dichiarato dai rispettivi sindaci.

– Chiara Di Miele –