Porte Aperte oggi e domani alla Concessionaria Cosilinauto nelle sedi di Sala Consilina e Potenza.

Oggi fino alle 18.00 e domani, domenica 15 marzo, dalle 9.00 alle 18.00, sarà possibile vedere da vicino e scoprire tutti i nuovi arrivi Alfa Romeo, Jeep e MG.

Inoltre è possibile anche effettuare una prova dei veicoli preferiti insieme allo staff Cosilinauto.

“Non perdere questa occasione perché per vivere una esperienza a 360 gradi hai bisogno di vedere con gli occhi ma di toccare anche con mano” è l’invito di Cosilinauto.

La Concessionaria vi aspetta in via Trinità a Sala Consilina e in via dell’Edilizia a Potenza.