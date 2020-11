Portavalori si capovolge lungo la Statale 18 nei pressi di Roccagloriosa. Intervengono i Vigili del Fuoco

Un incidente stradale si è verificato lungo la Strada Statale 18, nei pressi del comune di Roccagloriosa.

Un furgone portavalori che si stava recando presso gli Uffici Postali del comprensorio, per cause in corso di accertamenti, si è improvvisamente capovolto sulla carreggiata. A bordo del portavalori erano presenti un 44enne, conducente del veicolo, e un 46enne entrambi di Avellino che fortunatamente sono usciti illesi dall’incidente.

Sul posto immediato è stato l’arrivo del Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vallo della Lucania coordinati dalla Caposquadra Claudio Martucciello e i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Sapri.

Sul luogo dell’incidente, inoltre, si è reso necessario anche l’arrivo dell’autogru dei Vigili del Fuoco proveniente dalla Centrale di Salerno per effettuare le dovute operazioni di rimessa in carreggiata del furgonato. Quest’ultimo, però, reso inutilizzabile dall’incidente è stato sostituito subito dopo da un altro mezzo blindato che ha completato le dovute operazioni di consegna presso gli Uffici Postali del territorio.

– Maria Emilia Cobucci –