Si sente male mentre è alla guida della sua auto, accosta ai margini della strada e perde la vita.

È quanto accaduto questo pomeriggio in via Marco Polo a Pontecagnano, in località Aversana. Un 65enne di Salerno al volante di una Mercedes si è sentito male, probabilmente anche a causa delle alte temperature. Ha fatto in tempo ad accostare per poi accasciarsi e perdere la vita.

Sul posto a nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del VOPI giunti con ambulanza e automedica.

Necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco per poter aprire la vettura e dei Carabinieri per ricostruire il drammatico accaduto dopo aver informato la Procura.