Attimi di tensione oggi pomeriggio a Pontecagnano Faiano in una comunità alloggio per persone con problemi psichiatrici di via Budetti.

Un ospite tunisino si è cosparso di benzina e ha minacciato di darsi fuoco. Sembrerebbe che la causa sia dovuta al fatto che tra qualche giorno dovrebbe abbandonare la struttura.

Sul posto i sanitari del VOPI e i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia insieme ai Vigili del Fuoco.

L’uomo, però, si è allontanato prima dell’arrivo dei soccorsi e delle Forze dell’Ordine che si sono messe sulle sue tracce.