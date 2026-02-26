Nei giorni scorsi a Pontecagnano Faiano, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un uomo per truffa aggravata nei confronti di un’anziana.

Secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, la vittima è stata contattata telefonicamente da un sedicente dipendente della sua banca il quale, con il pretesto di dover tutelare i suoi investimenti, le ha riferito di dover trasferire il proprio denaro su un altro conto corrente e di consegnare i propri preziosi in oro a un avvocato, che si sarebbe presentato presso la sua abitazione.

Inoltre la vittima è stata contattata da un falso maresciallo dei Carabinieri, che l’ha sollecitata a seguire le indicazioni ricevute.

La telefonata ha insospettito la vittima che ha allertato i Carabinieri che hanno individuato l’indagato che nel frattempo aveva raggiunto l’abitazione.