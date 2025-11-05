Pontecagnano: studente investito da un’auto all’uscita da scuola. Ferito
Paura questa mattina a Pontecagnano dove un 13enne è stato investito da un’auto nei pressi della scuola in località Sant’Antonio.
Il conducente del veicolo, che si è fermato a prestare soccorso, lo ha urtato per cause in corso di accertamento.
Il giovanissimo studente è stato soccorso dai sanitari del VOPI che lo hanno trasportato in ambulanza in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.
Toccherà alle Forze dell’Ordine fare luce sulla dinamica dell’investimento.