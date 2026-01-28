Accusato di maltrattamenti, era stato allontanato dall’ex compagna, ma non contento ha cercato di rintracciarla minacciando il padre.

E’ quanto accaduto nei mesi scorsi, quando un uomo di 45 anni, di Pontecagnano, nel tentativo di raggiungere l’ex compagna, accolta in una struttura protetta visti i precedenti maltrattamenti, ha deciso di andare a chiedere spiegazioni al padre della vittima, sul posto di lavoro, nel tentativo di ricevere informazioni. Non essendo riuscito nel suo intento avrebbe poi preso l’auto e sfondato la vetrina dell’attività commerciale dove l’uomo stava lavorando.

Tempestivo è stato nell’occasione l’intervento dei poliziotti di Salerno che hanno messo fine alla violenza e alla minaccia dell’indagato.

A seguito dei dovuti accertamenti e delle indagini il Gip del Tribunale di Salerno a seguito dei dovuti accertamenti ha fatto scattare nei confronti dell’uomo un provvedimento cautelare, eseguito dai Carabinieri della Stazione di Pontecagnano nei giorni scorsi, ed è stato ristretto in carcere a Fuorni.

Articolo correlato:

06/10/2025 – Piomba con l’auto in un ristorante di Salerno. Uomo arrestato per tentato omicidio