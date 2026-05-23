Pontecagnano: scoperti a rubare presso il Convento San Benedetto. Arrestati dalla Municipale e dai Carabinieri
Ieri a Pontecagnano è stata effettuata un’importante operazione presso il Convento San Benedetto di Faiano, attualmente interessato da lavori di ristrutturazione, dove due persone sono state sorprese mentre erano intente a rubare.
Fondamentale l’intervento tempestivo degli agenti della Polizia Municipale Nicola Leo e Stefania Amorelli che, su disposizione della Centrale Operativa, si sono recati sul posto riuscendo in una prima fase a bloccare ed arrestare gli autori del furto in flagranza di reato.
Determinante anche la stretta collaborazione con i Carabinieri con i quali è stato portato a termine l’intervento. Oggi per gli arrestati il processo per direttissima.