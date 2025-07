Rubano un’auto parcheggiata davanti ad un distributore di carburante e la utilizzano come ariete per danneggiare l’ingresso di un bar tabacchi.

E’ accaduto questa notte a Pontecagnano quando una banda di ladri ha agito portando via una Fiat Panda in via Italia.

Poi si sono diretti verso l’attività commerciale di via Lucania e, dopo aver sfondato l’ingresso con l’auto, hanno rubato incassi e merce varia.

Soltanto dopo aver messo a segno il colpo ai danni della tabaccheria hanno abbandonato la Panda per darsi alla fuga.

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia per dare il via alle indagini e mettersi sulle tracce dei ladri e i sanitari del VOPI con un’ambulanza. Non si sono però registrati feriti.