Pontecagnano: nasconde in auto dosi di cocaina e crack. Arrestato
Sorpreso con la droga, 30enne viene arrestato.
E’ quanto accaduto questa mattina durante un servizio di controllo a Pontecagnano nei pressi del cimitero comunale in via Pompei. I Carabinieri della locale Stazione, coordinati dalla Compagnia di Battipaglia diretta dal Capitano Donato Recchia, hanno fermato l’uomo dopo aver notato movimenti sospetti.
Dopo la perquisizione, i militari hanno trovato, nascosti in auto, circa 23 grammi di cocaina e crack, già suddivisi in 20 dosi pronte per lo spaccio.
Dopo gli accertamenti di rito, il 30enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.