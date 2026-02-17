Momenti di tensione nella giornata di ieri a Pontecagnano Faiano.

Il tutto è scaturito a seguito di un diverbio tra un cittadino e un assistente sociale del Comune, le cui cause sono da accertare.

Gli animi si sarebbero da subito scaldati tanto che il cittadino avrebbe iniziato a minacciare il dipendente comunale.

Si è così reso necessario l’intervento dei Carabinieri della locale Stazione che hanno riportato l’ordine in Comune e, sotto il coordinamento della Compagnia di Battipaglia diretta dal Capitano Donato Recchia, hanno proceduto a denunciare il cittadino per minaccia a pubblico ufficiale.