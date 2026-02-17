Pontecagnano: minaccia un assistente sociale durante un litigio. Denunciato
Momenti di tensione nella giornata di ieri a Pontecagnano Faiano.
Il tutto è scaturito a seguito di un diverbio tra un cittadino e un assistente sociale del Comune, le cui cause sono da accertare.
Gli animi si sarebbero da subito scaldati tanto che il cittadino avrebbe iniziato a minacciare il dipendente comunale.
Si è così reso necessario l’intervento dei Carabinieri della locale Stazione che hanno riportato l’ordine in Comune e, sotto il coordinamento della Compagnia di Battipaglia diretta dal Capitano Donato Recchia, hanno proceduto a denunciare il cittadino per minaccia a pubblico ufficiale.