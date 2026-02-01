Pontecagnano: minaccia con un coltello un uomo e si fa consegnare auto e portafoglio. Denunciato
Rapina a Pontecagnano Faiano.
Nei giorni scorsi un uomo sarebbe stato aggredito lungo la litoranea e minacciato con un coltello.
Il responsabile gli avrebbe infatti intimato di consegnare le chiavi dell’auto e il portafoglio.
In seguito si sarebbe dato alla fuga a bordo del veicolo. La vittima ha allertato i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, diretti dal Capitano Donato Recchia, permettendo così l’avvio delle indagini.
In seguito, grazie alle immagini di videosorveglianza, è stato individuata la persona responsabile, che è stata denunciata.