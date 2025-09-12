Una mamma e due figlie condividevano un appartamento con 180 gatti in una palazzina a Pontecagnano Faiano.

L’olezzo di tanti animali ha raggiunto le scale e le abitazioni degli altri inquilini che hanno sollecitato le autorità ad intervenite. Così ieri Asl e Polizia Municipale si sono recate in quella casa che era invasa da immondizia ed escrementi animali.

180 felini, 20 dei quali costretti a vivere nei trasportini, occupavano tutte le stanze saltando dal tavolo al letto, al divano. Inoltre, molte gatte erano gravide, altre avevano appena partorito numerosi cuccioli sempre all’interno dell’appartamento.

Durante il sopralluogo delle autorità una delle figlie è stata sottoposta a Tso.

La condizione anomala in cui viveva questa famiglia ha raggiunto la tv nazionale, infatti ieri se ne è parlato al programma di Canale 5 “Dentro la notizia” grazie al servizio dell’inviato Vincenzo Rubano.

Ulteriori accertamenti sono in corso.