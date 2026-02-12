Questa mattina nella sede del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno si è svolta la cerimonia di commemorazione dei carabinieri Claudio Pezzuto e Fortunato Arena, Medaglie d’Oro al Valor Militare.

I due militari furono brutalmente assassinati il 12 febbraio 1992 in piazza Giuseppe Garibaldi di Pontecagnano Faiano, nel corso di un conflitto a fuoco con due criminali. Durante la cerimonia, alla presenza del Comandante Provinciale Colonnello Filippo Melchiorre, è stata deposta una composizione floreale ai piedi delle lapidi marmoree che si trovano all’ingresso della caserma intitolata alla memoria dei due carabinieri. A seguire un momento di raccoglimento in onore di tutti i caduti nell’adempimento del dovere e la benedizione da parte di don Gerardo Albano.

La vicenda di trentaquattro anni fa vide il carabiniere Claudio Pezzuto (nato il 7 luglio 1963 a Surbo, in provincia di Lecce), durante il controllo del conducente di un’auto in pieno centro abitato, investito da una fulminea sparatoria da parte del malvivente nascosto nell’abitacolo. Nonostante fosse stato ferito ad un braccio e impossibilitato a far uso dell’arma, incurante del grave rischio personale cui si esponeva, Pezzuto, con mirabile generosità, prima di accasciarsi colpito a morte, fece allontanare i presenti per sottrarli al fuoco di un altro complice.

Nel contempo il carabiniere Fortunato Arena (nato il 5 febbraio del 1969 a San Filippo del Mela, nel messinese), benchè colpito a sua volta da micidiali colpi esplosi da una brevissima distanza da un altro complice, con mirabile coraggio rispose al fuoco con la propria arma, accasciandosi quindi privo di vita.

I malviventi, identificati in due pericolosi latitanti affiliati a una spietata associazione criminale, sono stati poi catturati e condannati all’ergastolo.

I due carabinieri sono considerati un chiaro esempio di elette virtù militari e di un altissimo senso del dovere spinti fino al supremo sacrificio.