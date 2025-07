La Provincia di Salerno, dopo un’interrogazione consiliare del consigliere Giuseppe Del Sorbo, aveva ufficialmente comunicato la ripresa dei lavori prevista per oggi sul Ponte Tanagro tra Caiazzano e Padula. Così non è stato e stamattina sull’infrastruttura chiusa al traffico dall’ottobre 2021 la trivella non è arrivata e nemmeno gli operai, tranne uno che sarebbe stato avvistato da un gruppo di residenti curiosi di capire se la promessa fosse stata mantenuta.

Sul ponte si nota soltanto la presenza di un escavatore, che però era già lì in precedenza.

L’ingegnere Lizio, Responsabile del Settore Viabilità dell’Ente di Palazzo Sant’Agostino, giorni fa aveva scritto che “sono state regolarmente eseguite le operazioni di realizzazione della condotta di bypass della rete di adduzione idrica di gestione CONSAC. Successivamente sono anche iniziate le operazioni di realizzazione dei pali di fondazione delle spalle, salvo poi sospenderli per difficoltà dell’impresa esecutrice nell’approvvigionamento dei necessari mezzi d’opera, atteso che in questo momento sono in corso di realizzazione molti ed importanti cantieri con tempistiche stringenti”.

Un ordine di servizio del 20 giugno comunicava la ripresa dei lavori indicando la data del 2 luglio e una prevista conclusione entro fine anno. Date a cui i cittadini non credono più, lamentando ancora una volta i notevoli disagi subiti dalle comunità di Sassano e Padula ma anche dalle attività economiche del posto.

“Siamo stanchi – dichiara il commissario cittadino della Lega Sassano Rosario Trotta -. Qualche giorno fa, nonostante il caldo torrido, siamo stati in Provincia con il consigliere Del Sorbo per portare ancora una volta all’attenzione dell’Ente le esigenze di una vasta comunità. Il territorio sta subendo un disagio non più tollerabile, le attività commerciali della zona portano addosso dal 2021 un peso che non meritano, gli automobilisti sono esasperati. Attraverso il consigliere Del Sorbo abbiamo portato all’attenzione del Presidente e del Consiglio per la terza volta la stessa problematica. Questa mattina sul ponte i lavori non sono ripresi, la promessa fatta non è stata mantenuta. Sono davvero demoralizzato, così come tutti i residenti della zona!“.

Intanto è in programma per sabato 5 luglio alle ore 19.00, nell’Auditorium della chiesa di Sant’Alfonso a Padula Scalo, un incontro dell’associazione Schierarsi che continua a battersi insieme alle altre realtà associative e non per la ripresa dei lavori e per fare chiarezza su una vicenda divenuta ormai insostenibile.