“Ponte pericolante sulla SP 103 di Montesano”. Cittadino scrive alla Provincia per chiedere interventi

Con una nota indirizzata al sindaco del Comune di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, alla Provincia di Salerno e a tutti gli Enti competenti, il cittadino Antonio Pisano chiede provvedimenti per il ponte della Strada Provinciale SP 103, che si trova in uno stato di pericolo già da diverso tempo, ed il ripristino di Via XX Settembre.

Da qualche mese la Provincia, come spiega lo stesso Pisano nella nota, ha eseguito dei lavori di inserendo un rinforzo in ferro su un solo lato all’esterno del piano stradale del ponte.

“Questa strada è un’arteria stradale intensamente trafficata perché di collegamento tra la parte sud-est della Campania e la Basilicata, in particolare tra i comuni di Montesano, Moliterno, Tramutola – scrive – inoltre Via XX Settembre è una strada Comunale anch’essa molto trafficata sia dai residenti della zona ma anche da coloro che si trovano nelle zone di Tempa Mangini, Tempa Focale, Siotta. Nella zona esistono anche attività artigianali e commerciali i cui titolari, i clienti e i fornitori devono attraversare il suddetto ponte con limitazioni oppure essere obbligati ad un percorso alternativo che presenta un percorso maggiore”.

Il tratto, inoltre, è percorribile a una sola carreggiata. Pisano, dunque, chiede di risolvere urgentemente le problematiche segnalate consentendo di utilizzare il tratto senza limitazioni.