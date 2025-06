Il Consigliere provinciale Giuseppe Del Sorbo, dopo aver posto un’interrogazione alla Provincia sullo stato dei lavori del Ponte Caiazzano, ha avuto riscontro.

Nella lettera di risposta si legge che “sono state regolarmente eseguite le operazioni di realizzazione della condotta di bypass della rete di adduzione idrica di gestione CONSAC. Successivamente sono anche iniziate le operazioni di realizzazione dei pali di fondazione delle spalle, salvo poi sospenderli per difficoltà dell’impresa esecutrice nell’approvvigionamento dei necessari mezzi d’opera, atteso che in questo momento sono in corso di realizzazione molti ed importanti cantieri con tempistiche stringenti”.

La Provincia ha annunciato, con ordine di servizio del 20 giugno, la ripresa dei lavori mercoledì 2 luglio e la conclusione per la fine dell’anno.

Per quanto concerne la cartellonistica, lamentata l’assenza, la Provincia ha chiarito che il cartello di cantiere, così come le opere provvisionali di messa in sicurezza del cantiere, quindi recinzioni, cancelli, box bagno, box uffici sono stati diverse volte oggetto di atti vandalici. L’Ente ha assicurato di ripristinarli.

La Provincia ha annunciato di intraprendere azioni di tutela dell’interesse pubblico, in caso di ulteriori inadempienze, nei confronti dell’appaltatore in tema di risoluzione contrattuale in danno per ritardo dovuto a negligenza.