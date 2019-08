“Pomponio Leto” di Teggiano, il Dirigente Rocco Colombo va in pensione. Gli auguri di Luisa Franzese dell'Ufficio Scolastico Regionale

Una vita trascorsa nella scuola, prima come studente tra i banchi, successivamente come docente e da ultimo come Dirigente. Senza mai risparmiarsi, pensando sempre ad offrire agli studenti molteplici opportunità, rendendo gli istituti scolastici dinamici ed al passo con i tempi, proiettati al futuro, quello che accoglierà gli adulti di domani. Si può riassumere proprio così la carriera scolastica di Rocco Colombo, Dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Pomponio Leto” di Teggiano che da oggi lascia la scrivania del suo ufficio per andare in pensione.

Un preside paterno, amato dai tanti giovanissimi che in questi anni hanno percorso i corridoi animati dalla musica in filodiffusione che proprio Colombo ha portato nel “Leto”, ma oculato, con lo sguardo rivolto sempre al domani, un’innata tendenza a progettare per migliorare, per innovare, per eccellere. E’ così che il “Pomponio Leto” è diventato una scuola all’avanguardia, fiore all’occhiello dell’istruzione nel Vallo di Diano, visitata da diverse personalità nel corso del tempo ma soprattutto arricchita da una serie di progetti e di attività scolastiche ed extra scolastiche che hanno finito per rendere il percorso di studi piacevole sì, ma particolarmente formativo.

Sempre sotto il diretto coordinamento del Dirigente Colombo che, oltretutto, ha saputo negli anni avvalersi di uno staff di collaboratori validi e motivati.

Rocco Colombo ha diretto l’Istituto teggianese per ben 6 anni, mentre nei precedenti 6 era stato Dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo di Polla. I primi due anni nel ruolo di preside li aveva trascorsi invece presso l’Istituto Comprensivo di San Gregorio Magno. Non bisogna dimenticare però la sua carriera da docente, quella che poi lo ha spinto a volersi occupare della gestione a 360° di un istituto scolastico. Ha infatti insegnato presso le scuole medie e quelle superiori, per 16 anni è stato il Vicario della Dirigente Barbara D’Alto presso il Circolo Didattico di Teggiano oltre che Vicepreside dell’Istituto Tecnico per il Turismo di Montesano sulla Marcellana.

Anni donati alla scuola e ai giovani, passati ad elargire consigli ai suoi docenti, ai collaboratori. Una figura che, senza ombra di dubbio, ha lasciato un’ottima impronta nel campo dell’istruzione del Vallo di Diano. Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Luisa Franzese, attraverso i microfoni e le telecamere di Ondanews ha colto l’occasione per esprimere gratitudine al Dirigente Rocco Colombo e per fargli gli auguri in vista del pensionamento.

Anche la redazione di Ondanews si unisce a questo messaggio di auguri con particolare affetto e profondo orgoglio per tutto ciò che Rocco Colombo, in questi anni al servizio della Scuola, ha saputo rendere concreto, dimostrando che bisogna saper puntare sui giovani e nutrire per loro una grande fiducia.

– Chiara Di Miele –