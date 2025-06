È stato approvato il progetto esecutivo relativo al Lotto 1 dell’intervento 1 del Polo Unico della Salute nella città di Lagonegro, un intervento strategico che segna un passo concreto nella realizzazione di un’infrastruttura sanitaria moderna e funzionale al servizio del territorio.

L’intervento, finanziato con risorse FSC 2021–2027 per un importo complessivo di oltre 34 milioni di euro, prevede come primo lotto la realizzazione di una nuova palazzina e della centrale impiantistica a supporto dell’intero ospedale di Lagonegro, per un importo di 19.594.000 euro. Dopo anni di rallentamenti legati a questioni progettuali e finanziarie il provvedimento approvato dalla Direzione Generale dell’ASP di Potenza consente ora di avviare la gara per l’affidamento dei lavori.

“Con questo atto – dichiara l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR Cosimo Latronico – intendiamo restituire dignità a un territorio che attende da troppo tempo un segnale concreto sul potenziamento dei servizi sanitari. Parliamo di un’opera pubblica fondamentale, attesa da anni, che contribuirà in modo significativo al miglioramento dell’offerta sanitaria nell’area sud della Basilicata”.

L’intervento rientra nel più ampio progetto di realizzazione del Polo Unico della Salute a Lagonegro, articolato in tre interventi. Il Lotto 1 dell’intervento 1, oggetto della delibera ASP, rappresenta la base strutturale per lo sviluppo degli altri due. A seguito della nuova assegnazione dei fondi a marzo 2024 la Regione ha potuto sbloccare la fase esecutiva attraverso la riapprovazione del progetto aggiornato dalla società affidataria della progettazione originaria.

“È una dimostrazione concreta di come la Regione Basilicata – prosegue Latronico – stia utilizzando in modo efficace le risorse nazionali del Fondo di Sviluppo e Coesione, nell’ambito dell’Accordo per la Coesione sottoscritto con il Governo, per migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso investimenti mirati e cantierabili. Ora ci aspettiamo tempi certi per l’indizione della gara e per l’avvio dei lavori. Un ringraziamento particolare va alla Direzione strategica dell’Azienda sanitaria di Potenza, che con senso di responsabilità e visione operativa ha portato avanti e approvato un provvedimento tanto atteso quanto decisivo. La collaborazione tra Regione e Azienda si conferma determinante per trasformare in realtà gli indirizzi programmatori e dare risposte concrete e tempestive alle comunità locali”.

Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente esecutivo e trasmesso alla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata e all’Ufficio PNRR e Sanità Digitale per gli adempimenti successivi.