I Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, diretti dal Capitano Davide Acquaviva, hanno arrestato una 34enne pregiudicata di Polla per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, nel corso di controlli antidroga svolti a tappeto sul territorio valdianese, hanno notato che l’auto condotta dalla donna con a bordo la figlia di 2 anni, alla vista dei militari, ha accelerato la marcia dirigendosi verso l’A2 del Mediterraneo. I militari, insospettiti da tale improvvisa accelerazione, hanno controllato il veicolo che è risultato apparentemente regolare.

La perquisizione personale, svolta dal personale femminile dell’Arma, ha permesso però di ritrovare un involucro, sapientemente sagomato con del nastro adesivo per nasconderlo meglio negli slip, contenente all’incirca un etto di hashish e cocaina. Ulteriori quantitativi di cocaina ed hashish sono stati ritrovati sparsi sul tavolo della cucina dell’abitazione dell’arrestata.

La 34enne è risultata anche percettrice del reddito di cittadinanza e segnalata all’INPS per la revoca del beneficio. Per lei sono scattate le manette ed è stato interessato il servizio sociale per la cura della bambina.

– Chiara Di Miele –