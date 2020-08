Polla: verrà intitolato a Rocco Giuliano l’Auditorium del Plesso Scolastico “Edmondo De Amicis”

L’Auditorium all’interno del Plesso Scolastico “Edmondo De Amicis” di Polla sarà intitolato alla memoria del compianto sindaco, morto lo scorso 31 maggio.

E’ quanto deciso dalla Giunta comunale di Polla attraverso una delibera che dà mandato all’Ufficio Tecnico di porre in essere, di concerto con la Dirigente Scolastica, tutti gli atti finalizzati al posizionamento di una epigrafe in pietra recante l’intitolazione dell’Auditorium nei pressi dell’ingresso e alla realizzazione di un’opera pittorica recante l’effige del sindaco Giuliano.

“La scuola è da sempre un punto d’incontro e di formazione dei giovani pollesi e di recente è stata interessata da lavori di manutenzione straordinaria realizzati durante l’Amministrazione retta dal Sindaco Rocco Giuliano – si legge nella delibera – L’intera opera di rifacimento del plesso è stata attuata grazie all’intuito e alla perseveranza del sindaco Rocco Giuliano ed è intenzione di questa Amministrazione intitolargli l’Auditorium al fine di tramandarne e preservarne la memoria tra le giovani generazioni, quale significativo emblema di uomo delle Istituzioni, attento e sensibile alle problematiche giovanili e alla Scuola. Rocco Giuliano ha incarnato in pieno la figura del politico dalle grandi virtù umane, che si è speso quotidianamente e con tenacia per il proprio territorio conducendo con successo numerose battaglie politiche per la crescita socio-economica-culturale non solo di Polla ma dell’intero Vallo di Diano. Appare doveroso da un punto di vista sociale e culturale nonché morale l’intitolazione dell’Auditorium a Rocco Giuliano di cui fu il principale promotore per le finalità sociali e culturali che la scuola persegue. Proprio grazie ad una brillante intuizione del Sindaco Giuliano è stata realizzata la nuova scuola media con all’interno l’Auditorium“.

– Chiara Di Miele –