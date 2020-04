Polla: rifiuti abbandonati in località Castagneta. La Municipale individua e multa il responsabile

Neanche la quarantena, che tutti i cittadini sono chiamati a rispettare, riesce a bloccare gli incivili. Ancora una volta la problematica dei rifiuti torna a galla nel Vallo di Diano.

La Polizia Municipale di Polla, impegnata non solo nei controlli speciali di contenimento del Coronavirus, ma anche nelle ordinarie attività sul territorio comunale, ha infatti scoperto un cumulo di spazzatura gettata tra la vegetazione in una zona di montagna, in località Castagneta.

I rifiuti sono stati ritrovati nella giornata di ieri e gli agenti della Polizia locale, guidati dal Comandante Francesco Larocca, hanno presto individuato il responsabile che è stato sanzionato.

– Paola Federico –