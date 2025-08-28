Sono ore di profondo dolore quelle che sta vivendo la comunità di Polla sconvolta dalla tragica scomparsa di Rolando Marotta, 76enne morto in seguito ad un incidente stradale.

L’uomo mentre si trovava alla guida della sua auto ne ha perso il controllo finendo prima contro una ringhiera e poi in una scarpata. Trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale “Luigi Curto”, dopo le prime cure, è stato trasferito al “Ruggi” di Salerno dove il suo cuore ha cessato di battere.

Rappresentante di commercio in pensione, è descritto come una persona socievole amante dello stare insieme e parte attiva della vita sociale pollese. Abitualmente passeggiava con gli amici di pomeriggio sul corso. Rolando, benvoluto e stimato da tutti, lascia un vuoto incolmabile.

La camera ardente per chiunque voglia dargli l’ultimo saluto è allestita nella Sala del Commiato “Infinito” in via Prato della Corte. La Santa Messa invece sarà celebrata domani, venerdì 29 agosto, alle ore 16.30 nella chiesa di San Pietro Apostolo.

