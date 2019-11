Paura questa notte a Polla quando un 26enne del posto alla guida della sua auto, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo andando a sbattere contro una colonnina all’interno di una stazione di rifornimento carburante lungo la S.S.19, sradicandola.

Fortunatamente il ragazzo è rimasto illeso.

Sul posto è stato necessario l’intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina che hanno messo in sicurezza tutta l’area, transennandola, in attesa di ulteriori interventi tecnici di ripristino. Per i rilievi del caso erano presenti i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina e quelli della Stazione di Petina.

– Chiara Di Miele –