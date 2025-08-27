Polla: perde il controllo dell’auto e finisce in una scarpata. Ferito
Paura questa sera per un uomo di Polla rimasto ferito in un incidente stradale in località Casiola, lungo la strada che conduce in località Cappuccini.
Mentre si trovava alla guida della sua auto, per cause da accertare ne ha perso il controllo finendo prima contro una ringhiera e poi in una scarpata sottostante.
Per le operazioni di messa in sicurezza dell’auto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, guidati dal Capo Reparto Alessandro Morello.
Successivamente i sanitari del 118 hanno trasportato il ferito all’ospedale “Luigi Curto” per le cure necessarie.
Rilievi del caso affidati agli agenti della Polizia Municipale.