Il Comune di Polla ha ottenuto un nuovo finanziamento di 80.833 euro per il potenziamento del sistema di videosorveglianza comunale per incrementare i siti da tenere sotto controllo nel territorio cittadino.

Il progetto finanziato prevede la installazione di telecamere di contesto e nuovi lettori targhe per incrementare i punti di controllo delle aree di ingresso e di uscita dal territorio comunale. C’è da sottolineare che l’accesso alle risorse ministeriali permette di potenziare un sistema di videosorveglianza tra i più innovativi e sofisticati della provincia di Salerno.

“Ritengo che sia un altro obiettivo raggiunto, lo avevamo anticipato nel nostro programma amministrativo e ci riteniamo soddisfatti per quanto fatto finora. Ad ultimazione lavori saranno circa 60 i punti videosorvegliati sul territorio comunale di Polla” afferma il Sindaco Loviso.

“Sottolineo come il nuovo finanziamento consenta di rafforzare la sicurezza urbana ed il controllo del territorio, confermando l’impegno dell’Amministrazione nel garantire maggiore tutela ai cittadini attraverso strumenti tecnologicamente avanzati – dichiara l’assessore comunale delegato Vincenzo Giuliano – Nel corso dei 5 anni di consiliatura sono stati realizzati tanti progetti, dalla ristrutturazione alla modernizzazione della sede della Polizia Locale, al potenziamento dell’organico, del parco veicoli all’utilizzo delle migliori tecnologie in uso. Il ringraziamento per la collaborazione fin qui avuta è doveroso all’intero Comando della Polizia Locale, al suo Responsabile, il Capitano Andrea Santoro, ed all’Ufficio Tecnico Comunale per la fase attuativa di tutti gli interventi realizzati”.