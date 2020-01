Polla: nuova offerta formativa all’Istituto Professionale “Criscuolo”. In arrivo l’indirizzo Ottico

Grande soddisfazione per la riqualificazione dell‘Istituto Professionale “Criscuolo” di Polla che amplia la sua offerta formativa a tutti gli studenti che vogliono intraprendere un percorso lavorativo nel mondo della sanità e dell’assistenza sociale.

Nato nel 1963, dall’anno scolastico 2015/2016 ha una convenzione con il presidio ospedaliero “Luigi Curto” di Polla e con altre strutture che operano in ambito sociale e sanitario.

Ulteriormente riformato nell’anno scolastico 2018/2019 dal Decreto legislativo 61/2017, l’Istituto rilascia il diploma professionale di “Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale”.

Grazie a un’elevata qualità della formazione offre le competenze necessarie per organizzare e attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità. In particolare avranno competenze nella mediazione familiare, nell’immigrazione, nei servizi a supporto delle fasce sociali più deboli, nelle attività ludiche, educative e culturali.

Offre un ampio ventaglio di sbocchi professionali come l’educatore di asilo nido, l’educatore di comunità, l’operatore di attività per anziani, disabili, adolescenti, mediatore culturale per stranieri, assistente presso studi medici. Non manca l’accesso a facoltà universitarie paramediche come Scienze della Formazione e dell’Educazione primaria, Sociologia e Psicologia, educatore delle comunità infantili, servizi sociali, logopedia, scienze infermieristiche e radiologia.

Dall’anno scolastico 2020/2021 l’Istituto vanterà l’indirizzo Ottico. Grazie ad esso, gli studenti avranno un prezioso diploma fruibile immediatamente dopo il ciclo di studi. Infatti potranno gestire in proprio un’attività commerciale, essere dipendenti di un negozio di ottica, lavorare in laboratori, collaborare per aziende di lenti a contatto e oftalmiche, essere docente di laboratorio ottico. Inoltre garantisce l’accesso a qualsiasi corso di laurea nelle professioni mediche e paramediche come Ottica, Medicina, Scienze Infermieristiche, Logopedia, Fisica, Ingegneria, Optometria.

L’istituto arricchisce annualmente l’offerta formativa curriculare nel rispetto delle vigenti disposizioni ministeriali, offre corsi aggiornati di primo soccorso e mette in contatto allievi con gli esperti del settore.

Gli indirizzi ritraggono un vero fiore all’occhiello per i giovani del territorio che si affacciano in un mondo del lavoro sempre più complesso e che richiede competenze tecniche per il benessere sociale.

– Claudia Monaco –