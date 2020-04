Polla: l’Agenzia Unipolsai di Angelo Greco restituisce un mese di polizza RCA per l’emergenza Covid-19

Tutto si è fermato: il mondo del lavoro, lo sport e persino le nostre auto. Ma la voglia di dare una mano continua. Così UnipolSai restituisce a 10 milioni di clienti assicurati RC Auto un mese di polizza con un voucher. In un momento cosi difficile per tutti, questo è un modo per ripartire insieme.

Se hai una polizza RCA in essere al 10 aprile, puoi richiedere un voucher del valore di un mese del premio RCA pagato. Il voucher avrà un valore minimo di 20 euro e potrà essere usato per il rinnovo della polizza.

L’offerta è valida anche presso l’Agenzia Generale UnipolSai Assicurazioni S.p.a. del dottor Angelo Greco in via L. Pica a Polla.

COME RICHIEDERE IL VOUCHER

Vai sul sito unmeseperte.unipolsai.it e inserisci la targa dell’auto, la data di nascita del contraente della polizza oppure la partita iva in caso di persona giuridica, un numero di cellulare, un indirizzo email.

Ai contatti indicati saranno inviate tutte le istruzioni per attivare ed utilizzare il voucher. L’invio del voucher richiederà qualche giorno. Verrà data priorità alle scadenze delle polizze più prossime.

Una volta ricevuto, non sarà necessario attivarlo subito. Sarà possibile farlo anche in prossimità del rinnovo della polizza in scadenza.

Il voucher potrà essere utilizzato a partire dal 22 aprile.

Rivolgersi ai numeri 0975390019 – 3881805532 (Whatsapp) – assigreco@gmail.com o utilizzando la pagina Fb dell’Agenzia Generale Unipolsai di Polla per richiedere informazioni, preventivi, rinnovi e nuove emissioni a distanza attraverso la firma OTP, denunciare un sinistro e ogni altra attività assicurativa. Puoi saldare le tue scadenze anche attraverso Bonifico online a IT 38 A 08784 76440 010000024699.

In più, scaricando l’APP UNIPOLSAI disponibile su tutti i software puoi saldare le tue scadenze (a partire da 5 giorni prima) direttamente online, con carta di credito, aprire un sinistro online, chiamare il carro attrezzi o l’ambulanza e tenere traccia delle tue segnalazioni, controllare le tue polizze.

