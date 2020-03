Polla: #Iorestoacasa e alla spesa a domicilio ci pensa l’MD Discount

L’MD Discount di Polla si attiva per fornire a domicilio la spesa alla clientela in questo periodo caratterizzato dall’emergenza Coronavirus. Ricordiamo, inoltre, che il territorio comunale di Polla fino al 31 marzo è bloccato in entrata e in uscita da un’ordinanza emanata dalla Regione Campania.

Sarà possibile prendere spunto da una lista della spesa approntata dallo staff dell’MD Discount e scegliere i propri beni di prima necessità. Il servizio è gratuito.

Per prenotare la spesa telefonare allo 0975/330028 oppure inviare un messaggio WhatsApp allo stesso numero.

E’ possibile prenotare gli ordini dalle 8.30 alle 11.00, dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 20.00 mentre le consegne a domicilio verranno effettuate dalle 11.00 alle 13.00, dalle 16.30 alle 18.00 e dalle 8.30 alle 11.00 del giorno successivo.

Restiamo a casa, tutto andrà bene e alla spesa ci pensa l’MD Discount in via della Lana a Polla.

– Chiara Di Miele –