Polla: intesa tra Comune ed Enel X Mobility per realizzare una rete di ricarica per veicoli elettrici

La Giunta comunale di Polla, guidata dal sindaco Rocco Giuliano, ha accolto la proposta della società Enel X Mobility srl per la realizzazione di una rete di ricarica elettrica in ambito urbano e ha approvato lo schema di protocollo d’intesa proposto dalla società relativo all’installazione delle infrastrutture di ricarica nel territorio comunale.

La collocazione delle colonnine di ricarica avverrà nelle immediate vicinanze del centro abitato, in zone di potenziale maggior afflusso di utenti destinate a parcheggi, che saranno invidivuate dopo sopralluoghi congiunti con Enel X Mobility in merito all’effettiva fattibilità tecnica.

Non è previsto alcun onere a carico del Comune di Polla per la fornitura, posa e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti in quanto tutti gli oneri rimangono a carico della società che ha proposto il protocollo. Il Comune dovrà solo concedere l’utilizzo gratuito delle porzioni di suolo necessarie all’installazione delle colonnine per tutta la durata del protocollo d’intesa.

L’Amministrazione pollese ritiene “di fondamentale importanza la tematica del risanamento e della tutela dell’aria, tenuto conto delle importanti implicanze sulla salute e sull’ambiente“. Infatti la “mobilità elettrica” offre grandi potenzialità in termini di riduzione dell’inquinamento sia atmosferico che acustico e la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra cui la mobilità privata su due e quattro ruote e il trasporto pubblico.

