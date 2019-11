Polla: il Vescovo De Luca il 4 novembre alla Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Sarà il Vescovo della Diocesi di Teggiano Policastro S.E. Mons. Antonio De Luca con i parroci di Polla, ad officiare la Santa Messa in programma presso il Parco della Rimembranza, lunedì 4 novembre alle ore 10:30, per le celebrazioni della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate e per la commemorazione del Milite Ignoto.

Quest’anno ricorre il primo centenario dell’istituzione di questa importante ricorrenza nazionale e la cerimonia prevista a Polla sarà anche l’occasione per riflettere sul significato della Giornata, a cui parteciperanno le scuole di Polla, le Autorità Civili e Militari nonché le Associazioni dei Combattenti e reduci d’Arma.

Come ogni anno, si farà memoria di tutti i Caduti e i Dispersi delle Guerre e di coloro i quali, con un particolare ricordo per i militi pollesi, sacrificarono la loro vita sull’altare della patria per la

difesa della Nazione, della Pace e dell’integrazione e cooperazione internazionale.

Dopo la celebrazione della Messa, che in caso di pioggia avverrà nella Chiesa di Cristo Re, si terrà il corteo che terminerà in Piazza Ponte con la deposizione della corona di alloro al Monumento dei Caduti accompagnata dall’esecuzione dell’Inno Nazionale.

– Antonella D’Alto –