Polla: il Consiglio discute del Consorzio Centro Sportivo. “Garantiamo il nostro contributo per il 2020”

Ha avuto luogo ieri il Consiglio comunale di Polla che ha visto la trattazione di diversi punti all’ordine del giorno, tra cui l’approvazione dei provvedimenti riguardanti il Consorzio Centro Sportivo Meridionale-Bacino SA3.

Come riporta la delibera letta dal presidente del Consiglio comunale Giovanni Corleto, “al Consorzio Centro Sportivo Meridionale si è venuta a creare una situazione debitoria non più sostenibile per il mancato versamento del contributo annuale dei Comuni fondatori, tranne Polla, Caggiano e San Pietro al Tanagro. Pertanto si è reso necessario adottare la delibera assembleare del 28 novembre scorso di proposta di scioglimento del Consorzio anche perché con i Comuni debitori ci sono dei contenziosi giudiziari e al fine di procedere allo scioglimento o altra proposta si è reso necessario acquisire il parere degli Enti consorziati”.

Il Consiglio ha approvato all’unanimità l’avvio della messa in liquidazione del Consorzio proponendo la nomina di un Commissario liquidatore e un Comitato di indirizzo formato dai rappresentanti dei soci fondatori, di garantire l’attività della piscina e quelle relative allo sport gestite da Metasport al fine di assicurare al Vallo di Diano un punto di aggregazione e di sviluppo culturale e sportivo della collettività, di preservare il patrimonio dell’Ente e di garantire i livelli occupazionali nelle attività degli impianti.

E’ stato proposto anche di invitare il Cda di Metasport a differenziare le tariffe di utilizzo delle strutture tra Comuni fondatori e Comuni non consorziati, a chiedere alla Regione Campania e al CONI di dare un sostegno economico annuale e di invitare i Comuni a concordare progetti di utilizzazione e valorizzazione degli impianti sportivi. Il Comune di Polla continuerà a garantire il contributo di 15mila euro anche per l’anno 2020 e nella delibera è stato, inoltre, precisato che in alcuni casi l’Ente ha fatto fronte ad un esborso fino a 30mila euro.

“L’unica perplessità è la figura del Commissario liquidatore – commenta il capogruppo di minoranza Fortunato D’Arista –. Nel momento in cui delegate al Commissario liquidatore tutte le competenze con poteri straordinari, se non recupera le quote è costretto a vendere il patrimonio. Dobbiamo difendere il nostro patrimonio, prendete voi sindaci una posizione”.

– Annamaria Lotierzo –