Si terrà mercoledì 7 gennaio a Polla la presentazione del progetto esecutivo “Riqualificazione e messa in sicurezza del Fiume Tanagro”.

“Un progetto di riqualificazione e messa in sicurezza che rappresenta una scelta strategica per il futuro del nostro territorio – fa sapere l’amministrazione comunale guidata da Massimo Loviso – L’amministrazione ha voluto investire in un progetto capace di coniugare rigenerazione urbana, sicurezza infrastrutturale e qualità dello spazio pubblico. Un intervento che rappresenta un’azione concreta di valorizzazione del territorio e di attenzione verso la nostra comunità. Questo progetto dimostra come gli investimenti sulle infrastrutture possano diventare motore di crescita collettiva rafforzando il senso di appartenenza e favorendo la partecipazione attiva dei cittadini. Un luogo che cambia è il segno visibile di una comunità che guarda al futuro con responsabilità e visione comune. Continueremo a lavorare con determinazione affinchè ogni intervento sia orientato al bene comune e allo sviluppo del nostro territorio”.

La progettazione, affidata mediante procedura aperta, è stata finanziata con Decreto del ministero dell’Interno del 28 ottobre 2022 per l’importo di 643.349,82 euro.

“La particolare opera oggetto di progettazione per tipologia e per caratteri geomorfologici, idrogeologici, sismici ed idraulici senza surrogare i valori storico-paesaggistici assume elevata complessità” aggiunge.

L’appuntamento è alle ore 10 nell’aula consiliare “Santa Chiara”.