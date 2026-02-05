Sabato 7 febbraio a Polla, alle ore 10.00, presso l‘Auditorium “Rocco Giuliano” istituzioni e studenti saranno insieme nella lotta contro il bullismo.

L’iniziativa, inserita nelle attività della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, vuole essere molto più di un incontro: è un messaggio forte e visibile rivolto ai ragazzi, alle famiglie e a tutta la cittadinanza.

Protagonista dell’evento sarà la Panchina Gialla “Helphis”, un simbolo concreto contro il bullismo e il cyberbullismo. Non una semplice panchina, ma un luogo di ascolto, di riflessione e di speranza: uno spazio che invita a rompere il silenzio, a superare l’indifferenza e a scegliere il rispetto.

Un segno tangibile per ricordare a ogni giovane che non è solo e che chiedere aiuto è un atto di forza. L’evento rappresenta un impegno collettivo per costruire una scuola e una società più sicure, inclusive e solidali, dove ogni ragazzo possa sentirsi ascoltato, rispettato e protetto.