Si terrà domenica 7 aprile a Polla l’iniziativa “Domenica al museo”, che vede l’apertura gratuita di musei civici e degli scavi archeologici.

Sarà visitabile la chiesa di San Nicola dei Latini, dalle ore 15 alle 17, inoltre la mattina dalle ore 11 alle 13 e il pomeriggio dalle 15 alle 17 sarà possibile visitare anche il Convento di Sant’Antonio, il Museo Civico Insteia e la Cappella Palmieri.

“Abbiamo pensato di estendere quest’iniziativa mensile anche ai più giovani, coinvolgendoli in prima persona – dichiarano i componenti dell’associazione Lilium – I bambini e i ragazzi che parteciperanno all’iniziativa potranno ricevere un libro in cambio di una bottiglia di plastica e una lattina in alluminio. Inoltre, alle ore 17, ci ritroveremo tutti al convento per una lettura in compagnia”.

L’iniziativa ha come scopo, oltre a far conoscere e vivere i luoghi di cultura pollese, quello di avvicinare i giovani al mondo della lettura e del riciclo.

Saranno anche prese le iscrizioni per un corso di riciclo in modo da far scoprire la magia nel dare nuova vita agli oggetti destinati ad essere gettati via.

– Annamaria Lotierzo –