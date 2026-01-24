Polla: il 27 gennaio un incontro per discutere di truffe agli anziani con il Capitano Veronica Pastori
“Le truffe agli anziani: le azioni di contrasto e prevenzione” è il titolo dell’incontro organizzato dal Comune di Polla in programma per martedì 27 gennaio alle 16.30.
Nell’Auditorium “Rocco Giuliano” della Scuola Media in via Campi si terrà un momento di informazione e formazione rivolto soprattutto alle fasce deboli della comunità che sempre più spesso finiscono nel mirino dei malitenzionati.
Dopo i saluti del sindaco Massimo Loviso la relazione sulla tematica sarà tenuta dalla Comandante della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina, Capitano Veronica Pastori.
La cittadinanza è invitata a partecipare.