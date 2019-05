Polla: i volontari del Servizio Civile promuovono nelle scuole il progetto per la lettura “DEARC”

Nell’ambito della Campagna Nazionale “Maggio dei Libri 2019” organizzata dal Centro per il Libro e la Lettura presso il Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC), i volontari del Servizio Civile Universale del Comune di Polla hanno ideato e promosso il progetto per la lettura “DEARC”.

I volontari, Emma Daniele, Giuseppina Maltempo, Rosa Masi, Maria Giovanna Paradiso, Giuseppe Prato, Annarita Zirpoli, coordinati da Pasqualina Salluzzi e da Rosario Sarno, hanno dato il via alla prima delle tre giornate dedicate alla promozione della lettura e del libro, presso le aule della Scuola Primaria di Primo Grado di Polla Capoluogo.

Nella mattinata di ieri, alla presenza del sindaco Rocco Giuliano, del presidente del Consiglio Comunale Giovanni Corleto e della dirigente scolastica Paola Sabbatino, i ragazzi del servizio civile hanno creato dei giochi interattivi incentrati sulla lettura, sulla capacità immaginativa dei bambini, sulla comprensione dei brani letti e sullo svolgimento di un piccolo tema incentrato sulle favole di Esopo e i suoi insegnamenti.

Le attività inerenti la lettura continueranno nelle aule delle Scuole Primarie di Primo Grado di Polla San Pietro e dell’Istituto di Santa Teresa del Bambin Gesù di Polla lunedì 13 maggio e giovedì 23 maggio. A settembre, invece, i ragazzi del Servizio Civile di Polla inizieranno un nuovo percorso di promozione della lettura e del libro più articolato presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “E. De Amicis”.

Sono previsti, durante il mese di maggio, incontri presso la Biblioteca Comunale “Don Lorenzo Milani” di Polla, al fine di valorizzarne il ruolo sociale e formativo, per incentivare il prestito dei libri e la lettura dei testi in forma individuale e collettiva.

– Paola Federico –