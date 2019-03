Polla: grande partecipazione al Corso di Gelateria e gelato per la ristorazione organizzato da Pama

Non solo arredamenti ma anche prelibatezze culinarie e tanta formazione da Pama, azienda leader nel settore degli arredamenti professionali.

L’azienda, situata all’interno della Zona industriale di Polla, ha infatti vantato la presenza del Maestro Filippo Guarnieri che ha tenuto il Corso di Gelateria e gelato per la ristorazione, organizzato da Pama in collaborazione con Elenka.

Ben 24 appassionati dell’arte del gelato hanno assistito alle lezioni e alle creazioni di Guarnieri, che ha descritto sapientemente ai presenti i “segreti” per un gelato perfetto, sia come gusto che come composizione.

Attenzione alla qualità degli ingredienti e procedure precise sono stati gli elementi fondamentali del corso, che si è soffermato su cinque macroaree: come viene fatto il gelato, i rapporti di solidità, cenni alla bilanciatura necessaria, storia del gelato contemporaneo e la struttura del laboratorio moderno.

Sono seguiti alla teoria esempi pratici di preparazione di un ottimo gelato con l’applicazione delle nozioni spiegate durante il corso.

“La platea è stata molto curiosa ed interessata – ha affermato il Maestro Filippo Guarnieri al termine del corso – la giornata si è svolta in modo molto soddisfacente grazie alla presenza, alla collaborazione e al confronto con i professionisti presenti, appartenenti sia al mondo della gelateria che ai settori della cucina e della pasticceria”.

– Maria De Paola –