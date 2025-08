Da oltre 40 anni il Comune di Polla è gemellato con alcuni Paesi europei tra cui Germania, Belgio e Francia.

Il progetto, che mira alla crescita culturale dei giovani, è curato nel dettaglio dal vicesindaco Giuseppe Curcio col supporto dell’assessore Rossella Isoldi.

Nei giorni scorsi una delegazione di 9 giovani, accompagnati da Gianna Ritorto e Cristina Mele, è partita dall’Aeroporto di Bari per atterrare a quello di Stoccarda e raggiungere Steinenbronn, dove sono ospitati dalle famiglie tedesche.

Per loro un viaggio fatto sì di attività ludiche, ma anche formative: conosceranno infatti la governance politica e territoriale della regione del Baden-Württemberg in cui vivranno per questo breve periodo.

Martedì 5 agosto il vicesindaco raggiungerà la delegazione e incontrerà i sindaci dei paesi della regione con cui definirà la venuta dei tedeschi a Polla e altri dettagli del gemellaggio.

“Questa del gemellaggio è un’opportunità imperdibile per i giovani, che abbiamo il dovere di coinvolgere, perché costituisce un momento di crescita e un’occasione di arricchimento del proprio bagaglio culturale” ha commentato il vicesindaco Curcio.