Polla: due speciali Menù al Family Center per festeggiare San Valentino

San Valentino al Family Center di Polla sarà una giornata dedicata all’amore e al gusto, grazie alla possibilità di scelta tra due differenti Menù messi a punto la festa degli innamorati. Il 14 febbraio si potrà optare tra un Menù di carne ed un Menù di pesce realizzati con cura e passione dallo Chef del Family.

Nel Menù di carne è previsto un Antipasto Eros con veli di crudo, boccone di bufala, involtino di melanzana, coppa di maiale nero, muffin al cuore di provola e pomodoro, mentre come primo piatto raviolo di casa con ricotta e porcini e ragù bianco di fassona con pomodorini gialli di Corbara e scaglie di cacioricotta; per secondo un gustoso arrosto di black angus con riduzione di barolo su purea di patate ace e punte di asparagi e per finire in dolcezza fantasia di tiramisù e cioccolato alla nocciola. Il prezzo è di 50 euro a coppia.

Il Menù di pesce, invece, comprende un antipasto con tagliatelle di seppie su purea di piselli e noci tostate, come primo piatto paccheri alla Nettuno, per secondo girella di spigola con cuore caldo di patate erborinato su soffice di zucca e julienne di zucchine e come dessert fantasia di tiramisù e cioccolato alla nocciola. Il prezzo è di 65 euro a coppia.

I Menù saranno accompagnati da acqua, soft drinks, vino Tempe del Platano e spumante.

La festa a tema sarà animata da Dj Service con Velia Imparato e nel corso dell’evento saranno distribuiti tanti gadget.

Prenota entro il 12 febbraio telefonando ai numeri 0975/390152 – 340/4517421.

– Chiara Di Miele –

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –