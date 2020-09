Polla: dopo 8 anni si insedia il nuovo Comandante della Polizia Municipale. L’incarico va ad Andrea Santoro

Si è insediato questa mattina il nuovo Comandante della Polizia Municipale di Polla.

Si tratta del Dott. Andrea Santoro, 43enne, fino ad ieri Vice Comandante della Municipale di Quarto.

Santoro va a coprire il vuoto lasciato dal 2012 in seguito alla morte del Comandante Carmine Poppiti.

“Finalmente, dopo 8 anni, la Polizia Municipale di Polla ha il suo nuovo Comandante – riferisce il sindaco Massimo Loviso -, al quale l’intera comunità dà il più cordiale benvenuto. Colgo, inoltre, l’occasione per ringraziare tutti gli agenti della Polizia Municipale di Polla che in questi anni hanno sempre profuso il massimo impegno per assicurare tranquillità e sicurezza alla nostra comunità“.

– Paola Federico –