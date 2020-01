Polla: domani la “Calza Solidale” dell’associazione Lilium per donare farmaci al Venezuela

Dopo il successo dell’anno scorso, ritorna la “Calza Solidale” per la popolazione del Venezuela. L’evento è organizzato dall’associazione “Lilium” di Polla in collaborazione con Ali, Associazione Latinoamericana in Italia Onlus, e con il patrocinio del Comune di Polla.

L’appuntamento che mette insieme cultura e solidarietà si terrà domani, domenica 5 gennaio a Polla e prevede visite guidate al Santuario di Sant’Antonio e al Museo Civico Insteia, dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00, con ingresso gratuito.

Una raccolta straordinaria di farmaci per il Venezuela, che vive ancora in condizioni tragiche a causa della forte crisi economica, per cui gli scaffali dei supermercati sono vuoti e gli ospedali sono senza farmaci di prima necessità.

Durante la manifestazione sarà dunque possibile donare farmaci o presidi sanitari integri e non scaduti oppure latte liofilizzato per i bambini. Il tutto potrà essere consegnato nei luoghi culturali che domenica resteranno aperti gratuitamente, oppure nella sede “Ali Onlus Vallo di Diano”, presso la Chiesa di Sant’Anna a Sala Consilina.

Per maggiori informazioni si può telefonare al 320 1599269 oppure scrivere una mail all’indirizzo ass.liliumpolla@gmail.com.

– Antonella D’Alto –