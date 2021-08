Polla: dalla Regione contributi per due progetti dedicati alla figura dell’Architecnico Giuseppe Luigi Stabile

Il Sindaco Massimo Loviso, il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Corleto e l’Amministrazione Comunale rendono noto che con un Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania sono state approvate le graduatorie relative al Bando per la promozione della qualità dell’architettura – Legge regionale n. 19 dell’11 novembre 2019 a cui il Comune di Polla aveva partecipato presentando progetti per la valorizzazione della figura dell’Architecnico Futurista Giuseppe Luigi Stabile.

Il Comune di Polla è stato ammesso all’erogazione di ben due contributi: il primo relativo al progetto “Qui Crea stà”, archivio delle opere di Giuseppe Luigi Stabile, “architecnico futurista” che ha per obiettivo la ricognizione e la successiva digitalizzazione di tutti i materiali (documenti, disegni, fotografie, rilievi, elaborati progettuali) e la messa in rete sul web.

Il secondo contributo concerne la realizzazione della Casa dell’Architettura “Il Cantiere” ovvero la creazione di un luogo pubblico dedicato alla valorizzazione in ambito culturale e scientifico della figura di Giuseppe Luigi Stabile oltre che alla partecipazione informata e attiva dei cittadini e al dibattito pubblico; la struttura avrà, tra le altre cose, spazi di esposizione permanente o temporanea dei processi di trasformazione urbana e/o degli interventi programmati proposti o in corso di attuazione/realizzazione sia di carattere urbanistico che architettonico.

L’opera di valorizzazione della figura eclettica e geniale di Luigi Giuseppe Stabile da parte dell’Amministrazione Comunale segna, in tal modo, un passo importante seguitando nel percorso di riscoperta e promozione presso le nuove generazioni di un testimone autorevole che, incarnando i valori e le idee del suo tempo, ha contribuito al progresso e all’innovazione del territorio pollese e non solo.

“Le domande ed i progetti di partecipazione a gare e/o avvisi pubblici che vedono impegnato l’Ente sono l’espressione di un lavoro sinergico e scrupoloso tra gli Uffici Comunali – precisa il Comune – e, in molte occasioni, tra altre realtà quali associazioni, Enti e validi professionisti. Al riguardo, l’Amministrazione Comunale intende ringraziare gli Architetti Carmen Stabile e Nicola Piccolo per la preziosa e competente collaborazione prestata relativamente ai progetti”.