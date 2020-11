Polla: da Imparato Service eccezionali promozioni per clienti Audi, Volkswagen e Seat

Da Imparato Service Srl a Polla, Service Partner Audi, Volkswagen e Seat, imperdibili promozioni per i clienti possessori di Audi, Volkswagen e Seat.

I clienti Volkswagen proprietari di una vettura con età superiore ai 3 anni hanno la possibilità di ottenere uno sconto aggiuntivo di 50 euro a fronte di una spesa minima di 250 euro (iva compresa) su tutti gli interventi Volkswagen Service.

I clienti Audi possessori di vetture con 8, 10, 12 o 14 anni che dovranno essere sottoposte a revisione entro il 31 dicembre 2020 avranno il rimborso dell’intero costo di revisione (66,88 euro), nel caso in cui si raggiunga una spesa per interventi d’officina maggiore o uguale a 300 euro (iva compresa). Inoltre potranno avere il 35% di sconto sui ricambi anche i clienti che non dovranno effettuare revisione. Per maggiori informazioni CLICCA QUI.

I clienti Seat possessori di vetture immatricolate entro il 31 dicembre 2016 potranno usufruire presso la rete SEAT di uno sconto almeno del 30% su alcune tipologie di ricambi. CLICCA QUI per saperne di più.

Non lasciatevi sfuggire queste preziose promozioni targate Imparato Service e recatevi subito in officina presso la Zona Industriale in località Sant’Antuono a Polla. Per scoprire tutte le altre promozioni o per richiedere maggiori informazioni telefonare al numero 0975 391575 oppure scrivere a admin@imparatoservice.it.

– Chiara Di Miele –

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –