La diretta video di don Paolo Longo, parroco della chiesa di San Pietro a Polla, spopola sul web e oltrepassa i confini nazionali.

Qualche giorno fa don Paolo ha trasmesso in una diretta sul suo profilo Facebook la santa messa, non accorgendosi però che aveva avviato anche alcuni simpatici filtri che lo hanno accompagnato per tutta la durata del video.

Le immagini hanno iniziato a fare il giro tra i gruppi su Whatsapp che in questi giorni di “quarantena” vengono utilizzati moltissimo per sentirsi più vicini, soprattutto tra i giovani. Qualcuno ha ben pensato di inviarlo agli amministratori di alcune pagine Facebook e profili Instagram per provare a renderlo virale. E così è stato.

Don Paolo ha così raggiunto pagine seguite da milioni di followers e poi giornali nazionali e internazionali. Un errore che sta facendo sorridere tutti, in un momento in cui ce n’è davvero bisogno, e lui stesso ha poi affermato: “Anche una risata fa bene“.

