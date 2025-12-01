Polla: cade da una scala mentre effettua dei lavori in un terreno. Pensionato perde la vita in ospedale
Dramma nella giornata di oggi a Polla.
Un 72enne, per cause da accertare, è deceduto in seguito ad una caduta da una scala mentre era intento a sbrigare dei lavori nel proprio terreno.
Il pensionato è stato immediatamente trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” dove è morto poco dopo nel reparto di Rianimazione nonostante tutti gli sforzi dei sanitari di salvargli la vita.
Affranta la comunità di Polla dopo l’ennesima tragedia. Il 72enne, ex infermiere, era conosciuto e benvoluto da tutti in paese.