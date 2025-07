Un incendio è divampato oggi a Polla in via Codone, non molto distante da alcune abitazioni.

Per cause da accertare sono andate in fumo alcune sterpaglie in un terreno e le fiamme hanno avvolto anche una Fiat Marea, sembrerebbe abbandonata.

Non è ancora chiaro se l’incendio sia scaturito proprio dalla vettura.

Sul luogo sono immediatamente accorsi i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina per estinguere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Presenti anche i Carabinieri del locale Nucleo Forestale che dovranno risalire al proprietario della vettura e far luce sull’accaduto.